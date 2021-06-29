Воронежская область вышла на четвертое место в России по числу выздоровевших от коронавируса за сутки

265 жителей Воронежской области за последние сутки узнали, что победили "ковид". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В федеральном оперативном штабе сообщили данные о количестве заболевших COVID-19 на утро вторника, 29 июня. Опасную заразу победили еще 265 жителей Воронежской области. Всего выздоровевших от «ковида» с начала эпидемии в нашем регионе стало 85 448 человек.

Количество выздоровевших за сутки достаточно солидное. Получается, что по этому показателю Воронежская область лидирует среди всех провинциальных регионов. Больше людей за сутки победили «ковид» только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Однако радоваться рано – число зараженных по-прежнему превышает количество выздоровевших – 271 против 265. В Воронежской области сохраняются ограничения: отмена всех массовых мероприятий до конца июля, лишь 50-ная максимальная заполняемость театров, кино и стадионов, запрет работы фудкортов и детских игровых комнат в торговых центрах.