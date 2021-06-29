Новый антирекорд: 271 житель Воронежской области заболел коронавирусом

Медики снова работают на износ, а вакцинация пока идет довольно медленно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом обнародовали данные по заболеваниям «ковидом» на утро вторника, 29 июня.

За последние сутки COVID-19 обнаружили у 271 жителя Воронежской области. До этого самые большие цифры в июне, когда началась новая волна эпидемии, были 27 июня. Тогда сообщили о заражении 253 человек.

Воронежская область – по-прежнему в десятке худших по этому показателю регионов России. Сейчас наш регион в этом списке восьмой. Хуже дела с суточной заболеваемостью обстоят только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Брянской областях, Бурятии и в Крыму.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили уже более 90 тысяч жителей Воронежской области, точнее, 90 238 наших земляков.

Напомним, власти Воронежской области пока не вводят обязательную вакцинацию, хотя и не исключают, что в конце концов прибегнут к этой мере. Сделать прививки стимулируют обещанием премий, бесплатных лотерейных билетов и походов в цирк «на халяву». Однако пока темпы вакцинации региональных чиновников не удовлетворяют.