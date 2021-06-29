Бывший вице-губернатор Воронежской области вложит миллиард рублей в промышленность Донбасса

Бывший заместитель губернатора Воронежской области Евгений Юрченко выступит в роли инвестора донецкого предприятия «Внешторгсервис». Он вложит в промышленность 1 млрд, об этом сообщает De Facto.

Последние несколько лет «Внешторгсервис» управлял несколькими предприятиями по добыче угля и металлургическими производствами на территории непризнанных республик Донбасса. Ранее предприятия принадлежали известному украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. В 2017 году их национализировали, а затем переданы в управление «Внешторгсервиса». В июне 2021-го стало известно, что у компании появился новый инвестор - российский бизнесмен Евгений Юрченко.

Бывший вице-губернатор региона официально подтвердил эту информацию и представил свой план модернизации промышленных предприятий Донбасса под названием «Малый контур». В течение недели он пообещал выделить первый миллиард в рамках плана модернизации семи предприятий ДНР и ЛНР. Также новый инвестор «Внешторгсервиса» пообещал погасить долги по зарплате перед работниками предприятий в течение полугода.

СПРАВКА:

Евгений Юрченко полгода занимал должность первого заместителя правительства Воронежской области и отвечал за привлечение инвестиций в регион. Ранее он возглавлял российский холдинг «Связьинвест» и занимал ряд других высоких должностей. На посту вице-губернатора он сменил Андрея Ревкова. Ушел в отставку Юрченко с формулировкой «по собственной инициативе». Ему на смену пришел Виталий Шабалатов, занимающий эту должность до сих пор.