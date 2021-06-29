В Воронеже нарушителей правил благоустройства и незаконных торговцев оштрафовали на 16,5 миллиона

Административная комиссия Ленинского района в понедельник рассмотрела 43 дела, большинство которых касалось торговли в неустановленных местах и несоблюдения правил благоустройства.

С начала 2021 года комиссия при управе рассмотрела 353 протокола. За неоплату парковки на территории Ленинского района вынесли 10599 постановлений о привлечении к административной ответственности. 15 миллионов.

Сумма штрафов, наложенных административной комиссией составила 16,5 миллиона рублей. В бюджет городского округа г. Воронеж взыскано 7800000 рублей.