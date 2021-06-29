В Воронеже транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой двух авиарейсов более чем на 10 часов

Долгая задержка авиарейсов - достаточный повод для обращения в транспортную прокуратуру. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сотрудники Воронежской транспортной прокуратуры проверили жалобы на задержку двух авиарейсов авиакомпании «Руслайн» из столицы Черноземья. Они выяснили, что вылеты 22 мая в Москву и 26 мая в Сочи были задержаны более чем на десять часов. Причем метеоусловия позволяли лайнерам подняться в воздух без промедления.

Работники надзорного ведомства внесли представление генеральному директору АО АК «Руслайн». В частности, они призвали не допускать новую задержку рейсов, и, возможно, даже рассмотреть возможность открытия в Воронежском аэропорту своего представительства, чтобы более оперативно решать возникающие проблемы.

Также в транспортной прокуратуре напомнили пассажирам, что в случае задержки рейса по любым причинам перевозчик без дополнительной платы обязан:

предоставить комнату матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет;

обеспечить прохладительными напитками при ожидании рейса более двух часов; а если самолет не вылетает более четырех часов – еще и горячим питанием и далее кормить людей каждые шесть часов - днем и каждые восемь часов ночью;

разместить пассажиров в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов днем и более шести часов ночью;

обеспечить перевозку людей от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без дополнительной платы;

организовать хранение багажа.