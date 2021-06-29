В Воронеже жильцы 628 квартир вынуждены пользоваться опасным тротуаром

По такой дороге каждый день приходится ходить до остановки. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители новостройки на набережной Максима Горького, сданной в строй в 2019 году, где расположены 628 квартир, столкнулись с большой проблемой. Чтобы добраться до ближайшей остановки общественного транспорта, им приходится идти по крутой асфальтовой дорожке, очень опасной в непогоду и особенно зимой, когда много льда. Дело в том, что перил на ней нет. И, оступившись, очень легко можно скатиться вниз, в обрыв.

Раньше и этой дорожки не было. Жителям дома № 49Б приходилось почти километр петлять по местным улочкам, чтобы добраться до остановки. Но и с появлением тротуара проблема стала ненамного менее острой. Тем более, что по этой узкой дорожке ходят дети. И если у взрослого больше шансов при падении зацепиться за кусты внизу, то у ребенка опасность получить тяжелую травму еще больше.

Люди обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

– Местные жители посетовали, что прошлой зимой снег здесь ни разу не чистили. После особенно обильных осадков приходилось двигаться в обход. Впрочем, и на длинном пути условия не лучше, - сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Иван Любавский.

Активисты попросили мэрию, застройщика и железнодорожников навести порядок. При чем тут ЮВЖД? Оказывается, перед путями идет масштабная вырубка растительности. И местные жители опасаются, что к их проблемам добавится новая беда – при любой непогоде насыпь может быть смыта вниз.

- Если оборудуется пешеходная дорожка, надо доводить работу до логического завершения. По крайней мере, с точки зрения элементарной безопасности. С соответствующей просьбой мы обратились к администрации Воронежа и застройщику. Еще одно обращение направили в управление Юго-Восточной железной дороги по поводу растительности. Просим оставить ее хотя бы у дорожки, чтобы покрытие не смыло, - добавил Иван Любавский.