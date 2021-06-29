В Воронеже из-за огромной пробки водители возмутились «выделенкой» на Московском проспекте

Утром 28 июня пробка на Московском проспекте была большой. Через сутки, 29 июня, трафик, если и улучшился, то совсем ненамного. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» автоледи выложила пост с видео огромной пробки на Московском проспекте утром в понедельник, 28 июня. Девушка связала проблемы с трафиком с появившейся разметкой выделенной полосы. К слову, она пока не работает, но в мэрии призвали начать привыкать ездить по новым правилам. Напомним, по «выделенке» могут ездить за редким исключением только маршрутки.

Водители выражают опасения, что это только начало. Летом трафик, как известно, гораздо менее напряженный. А вот с сентября, когда все вернутся с отдыха, машин будет гораздо больше. И предлагают по крайней мере расширить проезжую часть, раз уж вводят «выделенки».

К слову, и утром во вторник, 29 июня, по данным сервиса Яндекс.Пробки, движение на Московском проспекте до перекрестка с Проспектом Труда снова крайне затруднено.

В мэрии неоднократно комментировали ситуацию. В частности, напоминали статистические данные, свидетельствующие, что на общественном транспорте ездят 70 процентов воронежцев. И в крупных городах делают ставку именно на выделенные полосы. Также утверждают, что на Северном мосту с появлением «выделенки» увеличилась средняя скорость движения – по крайней мере на 10 км/час.

На Чернавском и ВОГРЭСовском мостах выделенные полосы заработали с субботы, 26 июня. Там водители на них пока не жалуются.