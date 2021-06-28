Участников общегородского выпускного в Воронеже проверят на ковид за счет бюджета

Фото из архива КП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Участниками общегородского выпускного вечера в парке «Алые паруса» станут около 4 тысяч ребят, четверо из которых – с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие пройдет в Воронеже с 20:00 2 июля до половины пятого утра 3 июля. На нем будут соблюдены все меры безопасности, заверили в городской администрации 28 июня.

С 7:00 30 июня по 14:00 3 июля парк «Алые паруса» будет закрыт для посещений.

Для гостей празднества будет организовано обязательное ПЦР-тестирование. Для выпускников оно будет проводиться по графику с 29 июня по 1 июля и за счет бюджета города. Необходимая информация доведена до директоров школ.

Для участников закуплено 15 тысяч масок и 50 литров антисептика. Организаторы установят санитайзеры по всему парку.

Что касается обслуживающего персонала, то он обязан соблюдать масочный режим. А вот выпускникам маски будут раздаваться волонтерами;

Для выпускников и педагогов будут организованы места отдыха с возможностью зарядки мобильных устройств. А также расположат точки с бесплатной питьевой водой по всей территории парка.

Подробнее о том, как пройдет выпускной, можно прочитать здесь.