За пьяную езду воронежский водитель может попасть в тюрьму на два года

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские остановили 35-летнего мужчину рано утром на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже. Он преспокойно ехал на автомобиле «Пежо», хотя стражи порядка сразу же почувствовали запах алкоголя и увидели, что внешне мужчина был не трезв.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, водителю предложили пройти медицинское освидетельствование, он отказался. Когда же полицейские стали проверять по базам, то увидели, что мужчина уже четыре раза привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КОАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Его лишили водительских прав до октября 2021 года.

В отделе полиции он признал свою вину.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Горе-водителю грозит до 2 лет лишения свободы.