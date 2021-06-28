В Воронеже подрядчика уличили в экономии на ремонте техникума 800 тыс. рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже подрядчик решил «нажиться» на ремонте техникума. Он подделал документы и вывел 800 тысяч рублей, которые попросту забрал себе. Директор фирмы, которая делала ремонт в учебном заведении, указал не правдоподобные цифры в документах о закупке материалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 28 июня.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда подрядчик заключил договор с директором техникума на проведение капремонта корпусов. Чуть позже оказалось, что при замене отопления, он установил батареи низкого качества. А по документам радиаторы стоили гораздо дороже, чем на рынке.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Мужчине грозит до 6 лет колонии. На данный момент воронежец находится под подпиской о невыезде.