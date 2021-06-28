Фото из архива КП
Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
На время общегородского выпускного в Воронеже перекроют движение по улице Арзамасской
Также возле парка Алые паруса запретят парковку
2 июля в течение дня будет запрещена парковка и закрыто движение по улице Арзамасской. Это связано с проведением в Воронеже общегородского выпускного. Парк «Алые паруса» на празднество принимает только закончивших 11-й класс юношей и девушек. Об этом сообщили в мэрии 28 июня.
Парковаться запрещено будет с 7:00 2 июля и до окончания мероприятия 3 июля.
А вот движение перекроют с началом мероприятия – с 18:00 2 июля и до окончания мероприятия 3 июля.
Как в этом году пройдет общегородской выпускной, читайте здесь.