В Воронеже пройдёт IX открытый медиафорум

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Название форума в этом году - «Локальные СМИ и их медиа-аудитория в эпоху Интернет». Основной тезис мероприятия: «Не аудитория для СМИ, а СМИ для аудитории».

В открытии медиафорума примут участие губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, председатель Воронежского регионального отделения Союза журналистов России Зоя Грязева, депутат Государственной Думы РФ Аркадий Пономарев.

На двух площадках в параллельном режиме пройдут мастер-классы, тренинги и семинары от признанных экспертов медиаотрасли. В числе спикеров: медиаменеджер, экс-главный редактор «Мела», продюсер блогеров в Яндекс.Дзене Никита Белоголовцев, профессор кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета, доктор филологических наук, профессор, победитель и призер международных книжных конкурсов по тематике медиаобразования Ирина Фатеева, основатель NERPA agency, TikTok-продюсер, автор книги «TikTok без танцев» Ренат Янбеков, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, консультант службы правового вещания телеканала «Россия» Алексей Вишневецкий.

Участники форума разберутся в вопросах медийно-информационной грамотности, каким должен быть SMM и Digital-маркетинг, какова сейчас ответственность за распространяемую в СМИ клевету. В рамках форума пройдет круглый стол с участием главных редакторов ведущих СМИ региона, где будет обсуждаться роль прессы в формировании общественных настроений. Как должна работать эффективная пресс-служба в современных условиях, чему могут научится журналисты у блогеров и брендов – все эти темы найдут свое отражение в мероприятиях медиафорума.

В связи с эпидемиологической обстановкой в регионе наполняемость залов сокращена до 50%, всем участникам будут доступны средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики.

Ссылка на программу и регистрацию - https://mediaforum36.ru/program

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что на каждую секцию нужно регистрироваться отдельно! Для этого на сайте медиафорума нужно зайти в раздел «Программа». Выбрать площадку (кинотеатр «Спартак» или Областной Дом журналистов). Под темой выступления каждого спикера есть ссылка на регистрацию в Timepad, после заполнения формы на Вашу электронную почту придёт письмо с подтверждением.

Организаторы мероприятия: правительство Воронежской области, Союз журналистов России и Областной Дом журналистов.

Генеральный партнер: АО «Молвест» и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Аркадий Пономарев.