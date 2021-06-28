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Общество28 июня 2021 17:21

Экс-замруководителя воронежского УФНС возглавила отдел экономического анализа в гордуме

Светлана Тыняная с 2007 года работала в налоговой
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронежской городской Думе новое назначение. Начальником отдела экономического анализа стала Светлана Тыняная. Такие данные были опубликованы на сайте гордумы. Ранее она занимала должность руководителя регионального Управления Федеральной Налоговой Службы. На этом посту проработала с 2007 года.

Конкурс на замещение вакантной должности прошел в гордуме 18 июня. Ее и заняла Светлана Тыняная заняла должность замруководителя управления правовой и экономической экспертизы – начальника отдела экономического анализа.