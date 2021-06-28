Синоптики считают, что в Воронеже не повторится страшный московский ливень

Совсем уж жуткой непогоды в Воронеже, скорее всего, не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жуткий ливень, прошедший в Москве в понедельник, 28 июня, в Воронеже вряд ли повторится. В этом уверены синоптики регионального гидрометцентра.

- Непогода, случившаяся в столице, захватит нас только своим «хвостом», - полагает руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Дожди и грозы вероятны и в Воронеже, и местами по области, но далеко не такого масштаба. Однако погода у нас изменится в лучшую сторону – всю неделю днем будет меньше +30 градусов, от чего мы уже немного отвыкли.

В Москве ливень затопил много улиц и станцию метро «Ясенево». А мощный ветер даже сорвал крышу на одном из домов.

До последнего время похожего разгула стихий не исключали и в Воронеже. Аномальная жара +35…+36 градусов, побившая два температурных рекорда, внушала опасения, что так просто она не уйдет. Но, похоже, пронесло.

Это тем более хорошо, что Воронеж с последствиями сильного ливня сейчас не справляется. Так, 16 июня залило улицы, машины пускались едва ли не вплавь. А Центральный парк Воронежа, ушедший под воду, пришлось закрывать на несколько дней для наведения порядка.