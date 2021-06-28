В Нововоронеже состоялся общегородской бал для 177 выпускников

Фото: Дмитрий Марышев

177 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании

Выпускной бал проводится при поддержке Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) в рамках проекта «Школа Росатома». В прошлом году торжество не состоялось из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот раз было принято решение о проведении бала с соблюдением всех профилактических мер. Нововоронежская АЭС организовала тестирование на Covid-19 для участников мероприятия.

На торжественной церемонии во Дворце культуры отметили самых активных школьников, отличившихся в спорте, волонтерском движении, творческих конкурсах, олимпиадах. За особые успехи в учебе медали получил 30 выпускников.

«Вы – золотой фонд и будущее нашего города, региона, страны. Сейчас перед вами открыты все дороги. Надеюсь, вы найдете свой путь и реализуете тот потенциал, который заложили в вас родители и учителя. Верю, в ближайшее время, лучшие вузы страны обретут замечательных студентов, из которых вырастут высококлассные специалисты, нацеленные на плодотворную работу в атомной отрасли», – сказал на церемонии награждения заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

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