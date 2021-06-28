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Происшествия28 июня 2021 16:28

В Воронеже в полиции подтвердили, что в ДТП на улице 9 Января попала их сотрудница

По свидетельству очевидца, женщина была пьяна
Юрий КОЗЛОВ
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Ситуация на дороге после аварии.

Ситуация на дороге после аварии.

Фото: "Типичный Воронеж".

В региональном ГУ МВД сообщили, что 33-летняя женщина на «Фольквагене-Поло», 27 июня попавшая в ДТП в Советском районе, - их сотрудница.

Напомним, авария случилась в 13.50 у дома № 169 на улице 9 Января. Там столкнулись «Фольксваген-Поло» и «Шкода». Очевидец ДТП утверждал, что женщина из немецкой иномарки демонстрировала «корочку» сотрудницы МВД. Из машины не выходила, но зато свидетель аварии слышал, как она разговаривала – язык явно заплетался. Из чего сделал вывод, что автоледи была пьяна.

В результате ДТП в больницу попала сотрудница полиции, управлявшая «Фольксвагеном», и 39-летний водитель «Шкоды».

В полиции начали проверку обстоятельств этой аварии. Если виноватой в ней окажется их сотрудница и тем более если подтвердится, что она была пьяна, женщину, скорее всего, уволят.