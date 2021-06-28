В Воронежской области внезапно умер врач райбольницы

В воскресенье 27 июня в возрасте 57 лет скоропостижно скончался травматолог-ортопед высшей категории отделения травматологии и ортопедии Борисоглебской райбольницы Юрий Заварзин. Эту трагическую новость сообщили его коллеги в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Юрий Заварзин отдал медицине более 30 лет своей жизни. Он помог восстановить здоровье многим борисоглебцам и жителям других районов области.

Был ли причиной его внезапной смерти коронавирус, пока уточняется. У Заварзина остались двое сыновей, старший пошел по стопам отца и выбрал медицину. Он учится в медицинском вузе в Москве, а младший – на механико-математическом факультете МГУ.

Юрий Заварзин уроженец Борисоглебска. Родился 20 января 1964 года. Окончил Воронежский государственный мединститут имени Бурденко. В 1990-м прошел интернатуру по специальности «хирургия» в Борисоглебском ТМО. Сначала работал хирургом, а затем врачом-травматологом-ортопедом.

– Ему безоговорочно верили, к нему шли за помощью. Внезапная смерть Заварзина стала для всего коллектива Борисоглебской РБ, его пациентов и земляков настоящим шоком и огромной потерей. Юрия Заварзина отличали порядочность, высокий интеллект и интеллегентность. У него было доброе сердце, он не мог пройти мимо чужой беды. Помогал всем, не считаясь со временем. Любил жизнь и людей, которые отвечали ему тем же. Коллектив медучреждения глубоко скоробит по поводу безвременной смерти врача и выражает соболезнования его родным и близким, – пишут его коллеги.