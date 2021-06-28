В Воронежской области мужчина устроил в магазине скандал из-за маски

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В сетевом магазине в пгт Анна мужчин устроил скандал из-за медицинской маски. Сначала посетитель поругался с продавцом из-за того, что та отказалась его обслуживать без средств индивидуальной защиты и потребовал дать ему ее бесплатно. Затем отказался приобрести, так как предложенный вариант показался ему неприглядным. Распалившись, ковид-диссидент не успокоился и продолжил возмущаться. Тогда сотрудники торговой точки вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка попытались успокоить скандалиста и предложили ему проследовать в отдел МВД для составления протокола об административном правонарушении. Мужчина не согласился. После этого его скрутили и доставили в отдел силой. Так он не только попал под административное дело за нахождение без маски в общественном месте (по ст. 20.6.1 КоАП РФ), но и за неповиновение сотрудникам полиции (по ст. 19.3 КоАП РФ).

Аннинский райсуд вынес решение в отношении скандалиста. Его арестовали на сутки.