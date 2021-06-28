Прокуратура возбудила 16 дел в отношении воронежских охотпользователей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Природоохранная межрайонная прокуратура подвела итоги массовых проверок охотпользователей Воронежской области. Результатом многочисленных выявленных нарушений стало возбуждение 16 административных дел.

В частности, контрольное ведомство отмечает, что в большинстве охотхозяйств производственных охотинспекторов, имеющих удостоверения. Обязанности по охотконтролю возложены на неуполномоченных лиц; нет ежегодных планов производственного охотничьего контроля.

Кроме того прокуратура выявила факты содержания в вольерах животных при отсутствии официально оформленного разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных и искусственно условиях.

Некоторые хозяйства не исполняют обязанности по внутрихозяйственному охотустройству, в том числе не имеют разработанной схемы использования угодий, что обязаны сделать в течение года с момента заключения охотхозяйственного соглашения. В этом документе прописываются мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, созданию охотничьей инфраструктуры.

Выявились случаи, когда реальная площадь закрепленных охотничьих угодий значительно отличалась от площади, отраженной в охотхозяйственных соглашениях. При этом департамент природных ресурсов и экологии, по мнению прокуратуры, не принимал мер к внесению изменений в охотхозяйственные соглашения.

- Большинством охотпользователей не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на корма, используемые при проведении биотехнических мероприятий, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - Не производилась дезинфекция помещений, инструментов и транспорта, используемых при разделке туш добытых охотничьих ресурсов.

По всем случаям нарушений природоохранная прокуратура внесла представления и потребовала наказать виновных.