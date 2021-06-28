В Воронеже директора фирмы обвиняют в хищении 800 тысяч рублей при ремонте в авиационном техникуме

На капремонте в авиационном техникуме директор фирмы-подрядчика неплохо нажился. Фото: с сайта Воронежского авиационного техникума имени Чкалова.

Полицейские раскрыли крупное хищение, совершенное 38-летним директором подрядной организации.

В сентябре 2019 года он и директор авиационного техникума имени Чкалова заключили контракт на капремонт учебных корпусов. В частности, нужно было демонтировать старые батареи и установить новые. Однако в итоге в техникуме оказались смонтированы радиаторы низкого качества, заявленные в документах как гораздо более дорогие. На этой махинации директор, по данным следствия, и разжился 800 тысячами рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Директор фирмы до суда будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.