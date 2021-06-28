В Воронежской области фермера заподозрили в афере с грантом на 1,5 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Острогожском районе глава одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств попал под уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его заподозрили в незаконном получении государственного гранта. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По дан6ным надзорного ведомства, предприниматель в июне 2017 г подал заявку в региональный департамент аграрной политики для получения гранта на развитие КФХ. При этом он представил на рассмотрение чиновникам подложные документы о якобы заключенных им договоров на поставку продукции с некими юрлицами. Как оказалось, фирмы к тому моменту уже были ликвидированы.

– По результатам рассмотрения заявки в сентябре 2017 года на расчетный счет злоумышленника поступили бюджетные денежные средства в размере 1,5 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению, - поделились подробностями в облпрокуратуре.