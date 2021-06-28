С июля в Воронеже подорожают вода, канализация и отопление

Воронежцам коммуналка обходится дороже, чем жителям районов Фото: из архива «КП»

С 1 июля 2021 года в Воронежской области повысятся тарифы на коммунальные услуги и ресурсы. По словам чиновников, рост будет в пределах инфляции.

Так, в Воронеже вода подорожает до 26 рублей 53 копейки за кубометр. Канализация для жителей правобережной части города будет стоить 20 рублей 81 копейка, а для левого берега тариф составит 26 рублей 54 копейки. Таким образом, семья из трех человек, проживающих на правом берегу, станет платить за услуги водоканала на 27 рублей в месяц больше, на левом берегу – на 21 рубль, на одного человека соответственно – 9 и 7 рублей в месяц, пояснили чиновники.

Горячая вода в городе в среднем вырастет в цене на 4% подорожает горячая вода, это около 18 рублей с кубометра. Примерно столько же составит и подорожание отопления. Коммунальщики обещают, что затраты на обогрев квартиры площадью 52-55 «квадратов» вырастут в среднем на 219 рублей.

Рост тарифов в районах области в среднем составит около 3%.