Жители Воронежской области лишились 67 рублей из-за действий мошенников

Одной из жертв стала жительница Левобережного района Воронежа. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД утром 28 июня, правоохранители возбудили уголовное дело по статье мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Пострадавшая рассказала, что нашла объявление о продаже детского стульчика для кормления на популярном сайте объявлений. Женщина связалась с владельцем товара, чтобы приобрести его. Продавец заявил объяснил, что необходимо полностью оплатить стульчик. Тогда он закажет доставку в удобное для покупательницы место. Горожанка перевела 7000 рублей на указанный счет, но товар так и не получила.

Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Полицейские просят воронежцев внимательно проверять текст объявления, условия сделки, не передавать личные данные продавцу/покупателю, не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях.

Всего за сутки в области зарегистрировали семь сообщений о дистанционном мошенничестве. Общая сумма ущерба составила 67 тысяч рублей.