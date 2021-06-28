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Общество28 июня 2021 14:08

В Воронеже перенесли фестиваль «Дни Японии»

Мероприятие не состоится в назначенные даты из-за вспышки коронавируса
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронеже перенесли ежегодный фестиваль «Дни Японии». Об этом 28 июня сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Мероприятие планировали провести в нашем городе с 6 по 10 июля. Однако в эти даты оно не состоится. Решение перенести воронежские «Дни Японии» было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, связанной со вспышкой новой коронавирусной инфекции.

– О новых сроках проведения фестиваля будет сообщено дополнительно, – пояснили в областном правительстве.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе отменили проведение массовых мероприятий.