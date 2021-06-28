В Воронеже перенесли фестиваль «Дни Японии»

В Воронеже перенесли ежегодный фестиваль «Дни Японии». Об этом 28 июня сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Мероприятие планировали провести в нашем городе с 6 по 10 июля. Однако в эти даты оно не состоится. Решение перенести воронежские «Дни Японии» было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе, связанной со вспышкой новой коронавирусной инфекции.

– О новых сроках проведения фестиваля будет сообщено дополнительно, – пояснили в областном правительстве.

Напомним, из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе отменили проведение массовых мероприятий.