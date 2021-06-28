В Воронежской области сотрудница банка обокрала 60 пенсионеров

Менеджер банка подделывала подписи владельцев счетов и снимала с них деньги. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В понедельник, 28 июня, в Борисоглебском городском суде вынесли приговор 24-летней бывшей сотруднице одного из местных банков. Ее обвиняли по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

В суде установили, что с сентября 2016-го по январь 2019 года менеджер банка, работавшая с клиентами, регулярно похищала у них деньги со счетов. Делала она это, пользуясь сведениями о действующих счетах, на которые нет сберегательных книжек из-за давности открытия вклада, их потери, либо не выдачи. Девушка подделывала подписи владельцев. А потом закрывала счета, присваивая деньги. Так она украла более 400 тысяч рублей у 60 клиентов, большей частью пенсионеров.

В суде учли, что менеджер банка, которую после ее разоблачения уволили, частично вернула украденные деньги и признала свою вину. А также то, что у нее есть маленький ребенок. После принятия во внимание всех этих смягчающих вину обстоятельств женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком.