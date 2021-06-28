В Воронеже на левом берегу из-за ремонта отключат воду

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП".
В Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа 29 июня в нескольких многоэтажках на несколько часов снова исчезнет вода. Связано это с плановыми ремонтными работами. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».
В Левобережном районе в этот день специалисты будут менять задвижку диаметром 100 мм в районе дома №35 по улице Туполева. Воду отключат с 10:00 до 12:30.
Неудобства коснуться жителей домов с 27-го по 37-й по улице Туполева.
В Железнодорожном районе будет проводиться замена пожарного гидранта 125 мм. Воды не будет с 10:00 до 14:00.
По адресам:
По Ленинском проспекту №№ 125, 125, 127, 129, 131, 135,
Улице Переверткина № 18, 22,
Улице Остужева № 20, 22.
Также под ограничение подпадет школа № 16 на улице Переверткина.