В Воронеже на левом берегу из-за ремонта отключат воду

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Левобережном и Железнодорожном районах Воронежа 29 июня в нескольких многоэтажках на несколько часов снова исчезнет вода. Связано это с плановыми ремонтными работами. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж».

В Левобережном районе в этот день специалисты будут менять задвижку диаметром 100 мм в районе дома №35 по улице Туполева. Воду отключат с 10:00 до 12:30.

Неудобства коснуться жителей домов с 27-го по 37-й по улице Туполева.

В Железнодорожном районе будет проводиться замена пожарного гидранта 125 мм. Воды не будет с 10:00 до 14:00.

По адресам:

По Ленинском проспекту №№ 125, 125, 127, 129, 131, 135,

Улице Переверткина № 18, 22,

Улице Остужева № 20, 22.

Также под ограничение подпадет школа № 16 на улице Переверткина.