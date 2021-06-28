На воронежском предприятии уничтожат более 500 свиней из-за вспышки АЧС

На одном из предприятий в Воробьевском районе выявили вспышку африканской чумы свиней. От болезни погибли 15 животных. Лабораторный анализ показал наличие в тушах вируса АЧС.

Поскольку это заболевание не поддается лечению, то единственным средством борьбы с ним является уничтожение всего поголовья скота и утилизация туш. Всего на ферме насчитывается 549 голов. В ближайшее время их ликвидируют. Кроме того, для предотвращения распространения болезни, в очаге вводится карантин и устанавливаются санитарные посты.

Предыдущий раз карантин по АЧС вводили в регионе в мае 2021 года. Тогда вспышку выявили на предприятии в Богучарском районе.