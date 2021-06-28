Воронежский завод Минобороны погасил долг по зарплате в 1,7 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

АО «172 Центральный автомобильный ремонтный завод» выплатил долги по зарплате перед сотрудниками в размере 1,7 млн рублей. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда (ГИТ) в Воронежской области.

Проверка ревизоров показала, что у работодателя имеется большая задолженность по зарплате перед 36 работниками. Сумма достигла 1,9 млн руб. После вмешательства гострудинспекции долг в размере 1,7 млн рублей был выплачен. За тем, чтобы сотрудники предприятия получили оставшееся строго следят специалисты ГИТ.

– Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела, – прокомментировали в ведомстве.