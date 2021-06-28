Воронежцев просят спасти птенцов синиц

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже при ремонте под крышей одного из зданий обнаружили несколько синичьих гнезд с птенцами. К сожалению, отложить разбор кровли невозможно, поэтому пернатые семейства решили переселить в отдельные домики – синичники. Это скворечники, но с небольшого диаметра отверстиями для лета.

Сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» просят горожан подарить готовые синичники для переезда птенцов и их рожителей. Требуется минимум пять домиков.

- В наших силах помочь птенцам выжить, - рассказали зоологи. - Мы попробуем переместить их гнёзда в домики. Домики будут размещены на той же территории, где найдены гнёзда.

Если вы готовы помочь птичкам, ищите контакты в группе Центра в соцсети «Вконтакте».