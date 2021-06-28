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Общество28 июня 2021 12:51

Воронежцев просят спасти птенцов синиц

Под крышей одного из зданий нашли несколько гнезд
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В Воронеже при ремонте под крышей одного из зданий обнаружили несколько синичьих гнезд с птенцами. К сожалению, отложить разбор кровли невозможно, поэтому пернатые семейства решили переселить в отдельные домики – синичники. Это скворечники, но с небольшого диаметра отверстиями для лета.

Сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» просят горожан подарить готовые синичники для переезда птенцов и их рожителей. Требуется минимум пять домиков.

- В наших силах помочь птенцам выжить, - рассказали зоологи. - Мы попробуем переместить их гнёзда в домики. Домики будут размещены на той же территории, где найдены гнёзда.

Если вы готовы помочь птичкам, ищите контакты в группе Центра в соцсети «Вконтакте».