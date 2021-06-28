Суд признал депутата воронежской гордумы и «маршруточного короля» Дмитрия Крутских банкротом

Депутат гордумы Дмитрий Крутских в арбитражном суде Воронежской области смог добиться собственного банкротства. Как следует из документов, которые официально размещены в картотеке дел, в отношении него ввели процедуру реализации имущества.

По данным суда, продлится она шесть месяцев.

Напомним, еще в ноябре 2020 года арбитраж региона принял решение о введение процедуры реструктуризации долгов председателя совета директоров ГК «Автолайн». Тогда же крутских подал заявление о самобанкротстве.

По данным сайта Федеральной службы судебных приставов, Дмитрий Крутских задолжал ОАО «Промсвязьбанк» 348,9 млн рублей. Затем сумма увеличилась. В процедуру банкротства включили долги на 512,82 млн рублей. Основной долг Крутских перед банком составляет 267,88 млн рублей, еще 244,88 млн рублей – проценты по займу, а также 60 тысяч рублей госпошлины.