В Воронеже прошли соревнования по гребле на лодках-«драконах»

Фото: предоставлено участниками соревнований

26 июня в Воронеже прошли областные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» - это большое 20-местное каноэ, с головой и хвостом мифологического существа.

В женском заезде победила команда «Бармалей» - дистанцию в 500 метров они преодолели чуть более чем за 2 минуты 22 секунды. В мужском и смешанном (в одной лодке гребут мужчины и женщины) классах победила «Академия водного спорта».

Фото: предоставлено участниками соревнований

Мужчины прошли полкилометра чуть более чем за 2 минуты 5 секунд. Лучшее время в смешанном классе - 2,10,30. «Академия водного спорта» в этом заезде опередила соперников из команды «Бармалей» всего на 0,22 секунды.