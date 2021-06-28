В центре Воронежа в водохранилище утонул мужчина

31-летний мужчина утонул у Чернавского моста. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В воскресенье, 27 июня, трагический несчастный случай произошел в районе Чернавского моста. Там отдыхала компания, люди выпивали. В какой-то момент в страшную жару всем захотелось искупаться. Надо заметить, что в трезвом виде редко кто залезает в воду в этом месте – она там ужасающе грязная.

Купальщики вылезли на берег, но одного из них, 31-летнего мужчины, среди них не было. Его друзья вызвали службу спасения. Однако помочь мужчине уже ничем было нельзя.

- Утонувшего обнаружили около 17 часов около Чернавского моста, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета. – Никаких видимых травм у него во время первичного осмотра не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установки точных причин смерти. Следователи осмотрели место трагедии, опросили очевидцев. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства трагического ЧП.

Напомним, вечером 25 июня в районе пляжа в микрорайоне Боровое утонул 22-летний парень. Тело молодого человека нашли утром 26 июня.

К счастью, одного незадачливого пловца на выходных удалось спасти. В воскресенье, 27 июня, около 14.00, в ходе рейда по Дону сотрудники МЧС в районе пляжа у поселка 1 мая вытащили из воды нетрезвого мужчину, который уже начал захлебываться. Инспекторы отвезли его на берег. В МЧС напомнили: по статистическим данным, каждые восемь из десяти утонувших идут купаться пьяными.