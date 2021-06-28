В Воронеже снесут строительный забор, перегородивший тротуар

Фото управы Ленинского район

В Ленинском районе Воронежа наказали руководителей двух строек, расположенных на улице Моисеева. В ходе рейда представителей управы на площадках выявили многочисленные нарушения. Причем на одной из них строительный забор установлен таким образом, что занимает тротуар. Конструкцию решено демонтировать в принудительном порядке.

В управе напомнили, что земельные участки, отведенные под строительство предприятиям, организациям и учреждениям, должны быть огорожены по всему периметру, иметь оборудованные въезды (выезды), переходные мостики, навесы и перила. При этом строители должны осуществлять чистку и мойку колес автотранспорта, выезжающего с площадки, чтобы не развозить грязь по улицам города. Это нарушение, кстати, является одним из самых распространенных.

- Несмотря на то, что практически на всех площадках имеются мойки, они не используются эффективно, а в некоторых случаях не используются вообще, - уточнили в управе. – А тем временем, несоблюдение правил благоустройства территории муниципального образования, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти до двадцати пяти тысяч рублей.