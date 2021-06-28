Воронежцам, привившимся от ковида в мобильном кабинете в парке А.Л.Дурова, подарят билеты в парк развлечений

Фото управы Ленинского района

В Воронеже активно практикуют работу мобильных пунктов вакцинации. На днях специалисты городской поликлиники №10 развернули прием на территории парка им. А.Л.Дурова, недалеко от центральной аллеи. Желающих после осмотра прививали вакциной «Спутник V». Пункт будет работать здесь еженедельно по четвергам с 16.00 до 19.00 часов. Организаторы предусмотрели для пациентов приятный сюрприз. Каждому, кто поставит прививку именно в этом мобильном пункте, партнеры акции парк развлечений «ЧайЛэнд» дарят сертификат на 5 посещений.

Специалисты поликлиники говорят, что с момента начала вакцинации ГамКовидВаком привито 13984человека - 1компонент, 11387 человек - 2компонент; ЭпиВакКорона первый компонент - 683 человека, 2 компонент - 426 человек, Ковивак 1компонент - 113 человек, 2компонент - 70 человек.

Продолжается практика вакцинации сотрудников предприятий и организаций на рабочем месте.

- Так с момента создания мобильных бригад на выездах ими привито 1552 человека. График выездов формируется еженедельно по четвергам на следующую неделю, - сообщили в управе Ленинского района.

Напомним, что прививка ставится бесплатно. Для оформления процедуры гражданину необходимо иметь при себе паспорт и «СНИЛС».