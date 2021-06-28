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Спорт28 июня 2021 10:36

Еще одна воронежская бегунья стала чемпионкой России

Светлана Баулина на финише опередила Ксению Коротченко
Юрий КОЗЛОВ
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Ирина Баулина после финиша.

Ирина Баулина после финиша.

Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики, ВКонтакте.

Еще одну медаль Воронежской области на чемпионате России в Чебоксарах принесла Светлана Баулина на дистанции 400 метров с барьерами. Девушка еще год назад выступала в юношеских соревнованиях. И вот первый старт среди взрослых. И сразу «золото»!

В победе Светланы не обошлось без везения. Всю дистанцию уверенно лидировала Ксения Коротченко. Но на самой финишной прямой она зацепила барьер, оступилась и потеряла темп. А Баулина сделала резкое ускорение и победила!

Результат Светланы – 57,07. Коротченко все-таки сохранила за собой второе место, показав время 57,73. Третье место у Ирины Колесниченко – 58,59.

Напомним, одним из триумфаторов чемпионата России стала еще одна воронежская бегунья Светлана Аплачкина. На ее счету два золота – на дистанциях 5000 и 10000 метров и серебро на 1500 м. Две медали привезет в Воронежскую область наш спринтер Владислав Доронин. Он завоевал серебро на 100-метровке и дистанции 200 м.

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Ирина Баулина победила в финале дистанции 400 метров с барьерами
Ирина Баулина победила в финале дистанции 400 метров с барьерами