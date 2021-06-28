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Общество28 июня 2021 8:45

В Коминтерновском районе Воронежа завершилось благоустройство первых трех дворов

Всего в течение лета отремонтируют 16 адресов
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

На днях комиссия управы Коминтерновского района приняла благоустроенные по федеральной программе первые дворы: Лизюкова 91, 91 «а», Лизюкова 93, 93 «а» и 45 Стрелковой дивизии, 273. Во дворах восстановили асфальт, обустроили тротуары, установили детские площадки, урны, скамейки. Ход работ контролировали общественники и жильцы домов.

Как рассказали в управе, в этом году предстоит привести в порядок 16 территорий на общую сумму 49 959 тысяч рублей.

В настоящий момент, согласно графику в Коминтерновском районе продолжается благоустройство еще восьми дворов.