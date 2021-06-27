В Воронеже из лап кошки вырвали очаровательного сыченка

Сычата теперь, к счастью, попали в добрые руки. Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

В группе «Сердце Леса» ВКонтакте выложили фото милых сычат. И рассказали краткую их историю. Одного из сычат буквально вырвали из лап кошки. Другого подобрали на парковке ярмарки на улице Холмистой.

В одном из комментариев сообщили, что на въезде в Воронеж вдоль трассы лежит много сбитых стрижей. Причем многие из них живые. Но практически никто не останавливается, чтобы им помочь.

Напомним, в Воронежском заповеднике настоятельно попросили не брать в руки одиноких косулят, чтобы не оставить их без матери.