В Воронеже из лап кошки вырвали очаровательного сыченка

Сычата теперь, к счастью, попали в добрые руки.
Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.
В группе «Сердце Леса» ВКонтакте выложили фото милых сычат. И рассказали краткую их историю. Одного из сычат буквально вырвали из лап кошки. Другого подобрали на парковке ярмарки на улице Холмистой.
В одном из комментариев сообщили, что на въезде в Воронеж вдоль трассы лежит много сбитых стрижей. Причем многие из них живые. Но практически никто не останавливается, чтобы им помочь.
Напомним, в Воронежском заповеднике настоятельно попросили не брать в руки одиноких косулят, чтобы не оставить их без матери.