В Воронеже создали петицию с просьбой поливать большие деревья

Воронеж - и сейчас довольно зеленый город. Но лишняя забота о старых крепких деревьях явно не помешает. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На платформе Change.org в воскресенье, 27 июня, появилась петиция Вячеслава Минакова. В ней он просит власти распорядиться об обязательном поливе не только молодых саженцев, но и взрослых деревьев.

- Деревья в городе стали засыхать в огромных количествах. Если такие темпы сохранятся, то Воронеж может превратиться в пыльную пустыню уже через пять-шесть лет, – считает Минаков. - Маленькие, недавно высаженные деревья поливают, а вот взрослые засыхают. И нужно подождать еще несколько десятилетий, а то и полвека, прежде чем вырастут новые. В этом контексте, стоимость полива - крайне незначимая величина.

Активист также недоумевает, почему асфальт поливают, а деревья – нет.

К вечеру 27 июня петиция набрала 65 подписей.