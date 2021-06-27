В Воронежской области мужчина убил гражданскую жену, «доставшую» его своим пьянством

Суд приговорил убийцу к шести годам колонии строгого режима. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Россошанском районном суде вынесли приговор мужчине, убившему свою гражданскую жену.

Преступление произошло в начале февраля. По показаниям свидетелей, женщина стала оскорблять сожителя матерными словами. Мужчина схватил топор и ударил его обухом гражданскую жену два раза. Ранения оказались смертельными.

На суде мужчина заявил, что не хотел убивать сожительницу, потому что любил ее. При этом одна из свидетельниц заявила, что он часто жаловался ей на постоянное пьянство гражданской жены и что из-за этого его совсем не тянет идти домой.

Суд в итоге приговорил убийцу к шести годам колонии строгого режима.