Очевидцы: в Воронеже пьяная женщина устроила ДТП с двумя пострадавшими

Последствия аварии. Фото: "Типичный Воронеж".

В воскресенье, 27 июня, в Советском районе у дома № 169 на улице 9 Января столкнулись две иномарки: «Фольксваген-Поло» и «Шкода». Очевидцы аварии сообщают, что за рулем первой сидела женщина, после аварии демонстрировавшая «корочку» сотрудницы МВД, не выходя из машины. При этом речь у нее была явно заплетающаяся, из чего и сделали вывод, что она была пьяна. В другой попавшей в аварию машине ехала семья с ребенком.

- Авария случилась в 13.50, - пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу. – 33-летняя женщина, управлявшая «Фольксвагеном», и 39-летний мужчина, находившийся за рулем «Шкоды», попали в больницу. В то же время организована проверка сообщения о том, что одной из участниц ДТП была сотрудница полиции, бывшая в нетрезвом виде. Если эта информация подтвердится, ее ждут большие неприятности, вплоть до увольнения.