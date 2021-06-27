В Воронеже фирмачи устроили жителям многоэтажки газовую атаку тухлыми овощами

Жителям 17-этажного дома на Беговой впору выходить на улицу в противогазе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под окнами 17-этажного дома № 229 на улице Беговой располагаются склады. И уже несколько дней местные жители вдыхают непередаваемый «аромат», доносящийся снизу. Люди уверяют, что в квартирах нельзя открыть окна, а на улице хоть противогаз надевай.

В управе Коминтерновского района прокомментировали ситуацию:

- В этом месте располагается склад белорусской фирмы. Представители компании заявили, что овощи готовят к утилизации. После обращения местных жителей они обещали выбросить испорченный товар не позднее 1 июля.

Остается пожелать, чтобы сделали это как можно раньше. При жуткой жаре это амбре, естественно, становится еще ядренее.