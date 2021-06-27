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Спорт27 июня 2021 16:57

Воронежская бегунья Светлана Аплачкина выиграла еще две медали чемпионата России

Столько же по итогам соревнований на счету еще одного нашего легкоатлета Владислава Доронина
Юрий КОЗЛОВ
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Cветлана Аплачкина завоевала медали на трех дистанциях, причем две золотые.

Cветлана Аплачкина завоевала медали на трех дистанциях, причем две золотые.

Фото: cska.ru

С приличным багажом медалей (их оказалось пять) приедут с чемпионата России в Чебоксарах воронежские легкоатлеты. Правда, результат обеспечили только двое спортсменов – бегуны Светлана Аплачкина и Владислав Доронин.

Светлана к золотой медали на дистанции 5000 метров прибавила еще одну победу – на 10 километрах. Правда, призналась, что опередить всех на этот раз было очень тяжело. Победила Аплачкина в фирменном стиле. Догнала долго время лидировавшую Анну Викулову. И вот оно, второе золото на этом чемпионате.

Ранее на дистанции 1500 метров Светлана, напротив, не смогла поддержать темп Елены Коробкиной и в итоге стала второй. Однако два золота и серебро по итогам турнира – результат мощный!

Очень здорово выступил на чемпионате России и воронежский спринтер Владислав Доронин. Сначала он стал вторым на 100-метроке, а потом на дистанции 200 метров.

Владислав Доронин дважды стал серебряным призером.

Владислав Доронин дважды стал серебряным призером.

Фото: с сайта Всероссийской федерации легкой атлетики.