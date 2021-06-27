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Происшествия27 июня 2021 16:21

В Воронеже поезд сбил насмерть мужчину

ЧП случилось на станции Графская
Юрий КОЗЛОВ
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Трагедия случилась в этом месте.

Трагедия случилась в этом месте.

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 26 июня, на станции Графская (поселок Краснолесный, относящийся к Железнодорожному району Воронежа, хотя располагается очень далеко от столицы Черноземья) случилась трагедия.

Как сообщают очевидцы, около десяти часов вечерам в 30 метрах от регулируемого железнодорожного переезда со шлагбаумами лежало тело мужчины. Рядом стояли несколько полицейских машин.

В Московском межрегиональном следственном отделе на транспорте СК подтвердили, что мужчина погиб.

- По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Возраст мужчины и какой поезд его сбил, следователи пока не пояснили.