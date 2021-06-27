В Воронеже поезд сбил насмерть мужчину

Трагедия случилась в этом месте. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В субботу, 26 июня, на станции Графская (поселок Краснолесный, относящийся к Железнодорожному району Воронежа, хотя располагается очень далеко от столицы Черноземья) случилась трагедия.

Как сообщают очевидцы, около десяти часов вечерам в 30 метрах от регулируемого железнодорожного переезда со шлагбаумами лежало тело мужчины. Рядом стояли несколько полицейских машин.

В Московском межрегиональном следственном отделе на транспорте СК подтвердили, что мужчина погиб.

- По данному факту организована доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Возраст мужчины и какой поезд его сбил, следователи пока не пояснили.