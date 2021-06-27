В Воронежской области автоинспекторы посоветовали водителям, как победить аномальную жару

Если перегрелись и вы, и машина, лучше отдохнуть. Фото: Тимур ХАНОВ

Сотрудники ГИБДД дали несколько советов воронежским водителям, как в условиях сильной жары не попасть в ДТП и не получить тепловой удар или проблемы со здоровьем еще похуже.

В условиях, когда столбик термометра поднимается выше 35 градусов, водителям пускаться в дальнюю дорогу тяжко. Поэтому по возможности долгих поездок следует избежать.

Тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимым водителям нельзя забывать взять с собой подходящие лекарства.

Отделено госавтоинспекторы попросили: ни в коем случае не оставлять детей в машине в такую погоду. Тем более с закрытыми окнами.

Вообще стоит внимательно следить за температурным режимом в вашем автомобиле. Пользоваться кондиционерами нужно осторожно. По рекомендациям медиков, разница в температуре в салоне авто и на улице в идеале должна быть не больше пяти градусов. Понятно, что, если температура воздуха +35 и больше, этой рекомендации следовать не получится. Но не стоит и делать искусственные +18 в машине. Чтобы не получить шок от контраста, когда выходишь на улицу.

В аномальную жару лучше ездить не очень быстро и держать большую, чем обычно, дистанцию с автомобилями, двигающимися рядом. Не стоит оставлять машину под прямыми солнечными лучами. Нужно перед дорогой выбрать одежду свободного покроя из натуральных тканей. Чувствуете, что устали, остановитесь и отдохните в тени. Медики рекомендуют пить как можно больше воды. Поэтому лучше взять ее солидный запас, причем в термосе или в любой другой емкости, хорошо сохраняющей холод.

Следуя этим советам, вы сведете риск возникновения ЧП на дороге с вашим участием до минимума.