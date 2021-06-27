В Воронежском заповеднике попросили не брать в руки одиноких косулят

Косулята в первые дни жизни прячутся в густой траве. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

В мае-июне в Воронежском заповеднике у косуль появляется потомство. Малыши часто лежат на траве, а матери не видно. Многим посетителям может показаться, что они нуждаются в помощи. На самом деле совсем наоборот.

Как пояснили сотрудники заповедника, новорожденные косулята в начале своей жизни очень слабы и не могут ходить вслед за матерью. Поэтому первые несколько недель они затаиваются среди густой травы. Пятнистая окраска помогает хорошо маскироваться среди растений, а неразвитость сальных желез – не оставлять запаха. Это делает их практически незаметными и для хищников, и для человека.

Взрослые косули при этом пасутся неподалеку и три-четыре раза в день приходят покормить своих детей. Даже отдыхает мать немного поодаль от своего ребенка, чтобы запахом не привлечь хищников. В случае опасности она будет уводить врага от места, где спрятался малыш. Уже через пару недель косулята начинают активно есть растения и вставать на ноги.

Взрослые косули не бросают своих детей, они пасутся недалеко от них. Фото: с сайта Воронежского заповедника.

Запомните: ни в коем случае не берите косуленка на руки! Тем самым вы «наградите» его своим запахом, который может привлечь хищников и отпугнуть мать.

И не берите косуленка домой! Обеспечить необходимые условия для кормления и содержания этих животных под силу только специалистам.

В помощи человека косулята нуждаются только в крайних случаях: если травмированы, сильно истощены; если они лежат в месте, где могут быть, к примеру, задавлены машиной (в этом случае достаточно аккуратно и быстро оттащить животное в сторону) и если погибла мама. В первом и последнем случаях малышам нужна помощь специалистов, лечение и реабилитация в специализированном центре.