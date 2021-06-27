Под Воронежем задержали извращенца, надругавшегося над 7-летней девочкой

Следователи продолжают выяснять обстоятельства этого мерзкого преступления. Фото: из архива «КП»

На днях силовики задержали мужчину по подозрению в грязных приставаниях в отношении 7-летней девочки в мае-июне в селе Березово Рамонского района. По некоторым данным, он заманивал ребенка к себе в дом и совершал в отношении нее «насильственные действия сексуального характера». Такой термин подходит ко всем развратным действиям, кроме обычного изнасилования.

Девочка в итоге рассказала о приставаниях «дяди» родителям, а те обратились за помощью к силовикам.

- По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, в ходе которого выясняют все обстоятельства ЧП. Подозреваемого в преступление арестовали, - сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.