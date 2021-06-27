В Воронежской области спасатели предупредили о сильном ветре

При сильном ветре лучше держаться подальше от старых деревьев и шатких конструкций. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В региональном ГУ МЧС в очередной раз за последние дни предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Они получили предупреждение синоптиков о резком усилении ветра, ожидаемом в понедельник, 28 июня.

По прогнозам метеорологов, днем 28 июня местами по Воронежской области отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. В такую погоду не стоит ходить рядом с плохо закрепленными и (или) ветхими конструкциями, старыми деревьями и слишком близко от крыш домов.

Напомним, 28 июня синоптики также обещают грозу, которая принесен небольшое похолодание. 29 июня метеорологи прогнозируют уже +27 градусов. Что позволит облегченно вздохнуть воронежцам, изнывающим от жары за 30, длящейся уже неделю.