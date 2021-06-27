Суточный прирост заболевших коронавирусом жителей Воронежской области составил рекордные 258 человек

Врачи скорых работают на пределе сил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По-прежнему сильно тревожат цифры по суточным заболеваниям коронавирусом в Воронежской области.

На утро воскресенья, 27 июня, в областном оперативном штабе сообщили еще о 258 заразившихся – восьмое место среди худших по этому показателю регионов России. Впереди – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Бурятия, Брянская область и Крым. Всего подхватили «ковид» уже 89 714 наших земляков. В июне пока это самые высокие цифры по заболевшим.

В то же время выздоровели почти столько же – 249 жителей Воронежской области. И как раз этот показатель вызывает сдержанный оптимизм. По победившим «ковид» за сутки наш регион на четвертом месте в России. Больше излечились только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Всего же с коронавирусом справились 84 934 наших земляка.

Напомним, из-за ситуации с COVID-19 отменены все массовые мероприятия до конца июля. Пожилых людей вновь призывают остаться дома. Опять закрыли игровые комнаты для детей и фудкорты. И вернули требование не более чем 50-ной посещаемости в театрах, кино и на спортивных соревнованиях. Тревожна ситуация со «скорыми»: выездные бригады работают на пределе сил, к примеру, вечером 24 июня приходилось обслуживать несколько сотен (!) вызов. Не только из-за коронавируса, но и из-за других заболеваний, обострившихся в связи с аномальной жарой.