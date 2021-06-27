В Воронежской области коронавирус поставил жуткий антирекорд: за сутки умерли 19 человек

Число тяжелых заболеваний "ковидом" по-прежнему велико. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пугающие цифры предоставили в областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. На утро воскресенья, 27 июня, стало известно еще о 19 смертях. Всего жертв коронавируса в Воронежской области уже 3 756.

Власти в последнее время развернули активную пропаганду вакцинации. В отличие от многих регионов России пока действуют методом «пряника»: сделавшим прививку обещают премии, бесплатные лотерейные билеты и «халявный» поход в цирк.

Надо сказать, определенные результаты эти меры дают: сейчас записаться на обязательную вакцинацию на ближайшие дни уже не так просто. Значит, число желающих сделать прививку возросло.

Стимулировать вакцинацию пытаются и на предприятиях. Так, на воронежском авиазаводе привившимся сотрудникам обещают выходной и выплату 1000 рублей.