Выпуск Воронежской военно-воздушной академии 2021 года: 203 отличника и 145 офицеров-иностранцев

Торжественный парад. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В субботу, 26 июня, на площади Ленина прошла торжественная церемония выпуска курсантов воронежской военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Поприветствовать юных офицеров приехали заместитель Министра обороны России Александр Фомин, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Александр Максимцев. Ребят с окончанием академии поздравил и губернатор Александр Гусев

В 2021 году выпускников было около двух тысяч. Из них 1626 – россияне и 145 – иностранцы. Воронежская академия пополнила число офицеров армий 23 иностранных государств. Обладателями дипломов с отличием стали 203 выпускника.

Было очень жарко, а парадная военная форма достаточно теплая. Курсанты с трудом переносили такие экстремальные условия. Наградой им стали танцы с девушками и невестами. А потом курсанты показали, как четко соблюдают традиции – в небо полетели монеты (символ успешной военной карьеры в будущем), а на штык насаживали деньги (чтобы и с ними все было хорошо).

Стоять в строю на такой жаре было нелегко. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Танцы - девушки очаровательны, кавалеры тоже красавцы. Фото: с портала правительства Воронежской области.